В Пензе к 2020 году появится новое здание областного суда

Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Точная стоимость строительства составляет 765 млн 975 тысяч 990 рублей, средства будут выделены из федерального бюджета. Согласно смете, в 2018 году на строительство будет заложено 153 млн 326 тыс. рублей. На эти средства будут произведены подготовительные работы, испытание свай, проведены наружные сети электроснабжения и начато строительство здания.
В 2019-м планируется потратить 129 млн 805 тысяч рублей — на проведение наружных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения, а также продолжение строительства. В 2020-м году, на третьем этапе, будет потрачено 482 млн 843 тысячи рублей — на завершение строительства, проведение наружных сетей связи, пусконаладочные работы, благоустройство и озеленение территории.
По условиям контракта, который будет выставлен на электронный аукцион 25 июня, строительство должно быть начато не позднее одного рабочего дня с даты передачи заказчиком генподрядчику технической (исходно-разрешительной) документации, завершено — не позднее 30 сентября 2020 года. Подача заявок стартовала 28 апреля и завершится сегодня, 20 июня.
Здание будет располагаться по адресу: ул. Суворова, 217. Общая площадь строительной площадки, согласно акту ее приема-передачи, составляет 5026,79 кв. метров.