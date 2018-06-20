Что дешевле: содержание частного дома или квартиры
Львова-Белова: Идея установить в Пензе памятник матери более чем своевременная
В Пензе разыскивают выпускников машиностроительтного техникума 1978 года
А. Маркеев — о победах сборной на ЧМ: Спящая красавица пробудилась от поцелуя усатого принца
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе появятся новые улицы
Для резидентов ТОСЭР установят сниженные налоговые ставки
Пензячку с детьми выселили из квартиры за долги
В Пензенской области увеличат базовый оклад учителей и воспитателей
В зоне отдыха на ГПЗ оборудовали спасательный пост
В Пензе на ремонт тротуаров на трех улицах потратят 5,2 млн
Ильин призвал подрядчиков ремонтировать дороги качественно
Пензенская область — в топ-30 регионов-лидеров по производству молока
В ПГУ объяснили, почему икона висит в фойе университета
В Пензе расскажут о предоставлении соцуслуг инвалидам и пожилым людям

В Пензе к 2020 году появится новое здание областного суда

20 июня в 17:39 116 просмотров

В Пензе планируется построить новое здание для областного суда. На эти цели будет выделено почти 766 миллионов рублей.

Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Точная стоимость строительства составляет 765 млн 975 тысяч 990 рублей, средства будут выделены из федерального бюджета. Согласно смете, в 2018 году на строительство будет заложено 153 млн 326 тыс. рублей. На эти средства будут произведены подготовительные работы, испытание свай, проведены наружные сети электроснабжения и начато строительство здания.

В 2019-м планируется потратить 129 млн 805 тысяч рублей — на проведение наружных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения, а также продолжение строительства. В 2020-м году, на третьем этапе, будет потрачено 482 млн 843 тысячи рублей — на завершение строительства, проведение наружных сетей связи, пусконаладочные работы, благоустройство и озеленение территории.

По условиям контракта, который будет выставлен на электронный аукцион 25 июня, строительство должно быть начато не позднее одного рабочего дня с даты передачи заказчиком генподрядчику технической (исходно-разрешительной) документации, завершено — не позднее 30 сентября 2020 года. Подача заявок стартовала 28 апреля и завершится сегодня, 20 июня.

Здание будет располагаться по адресу: ул. Суворова, 217. Общая площадь строительной площадки, согласно акту ее приема-передачи, составляет 5026,79 кв. метров.

Фотография: Скриншот: https://yandex.ru/maps/49/penza/?ll=44.990712%2C53.204910&z=15&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D44.985%252C53.204%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259F%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25B0%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%2520217%2520

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...