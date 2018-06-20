Госдолг Пензенской области в 2017 году стал меньше на 4,6%

Отчет об исполнении бюджета Пензенской области за 2017 год будет представлен на сессии Законодательного Собрания 21 июня. ИА «Пенза-Пресс» ознакомилось с пояснительной запиской.

В документе отмечается, что план по доходам был выполнен на 97,8%. По сравнению с 2016 годом, доходы регионального бюджета возросли на 0,5 млрд рублей: по налоговым и неналоговым доходам прирост составил 1,5 млрд рублей, а вот по безвозмездным поступлениям произошло снижение — на 1 млрд рублей.

В пояснительной записке говорится, что снижение произошло «за счет сокращения субсидий на поддержку сельхозпроизводства и прочих поступлений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

97% от общего объема расходов бюджета (46,1 млрд рублей) пошло на реализацию государственных программ. 30,9 млрд рублей, или 65% от всех расходов, было направлено на социально-культурную сферу.

Бюджет Пензенской области за 2017 год исполнен с профицитом в 200 млн рублей.

К 1 января государственный долг региона составил 20,2 млрд рублей. По сравнению с началом года, он уменьшился на 984 млн рублей (4,6%).