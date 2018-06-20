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В Пензе появятся новые улицы

20 июня в 17:42 108 просмотров

Стали известны названия новых улиц в микрорайоне Заря. Об этом в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы 20 июня рассказала и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Ирина Кочеткова.

Новые улицы в Заре получат имена Василия Юркина, Михаила Проценко, Сергея Кустова, а также названия Велозаводская, Радостная, Надежды, Янтарная и другие. Выбор наименований осуществлялся по результатам интернет-голосования, которое было проведено на сайте администрации города и на основании предложений жителей уличного комитета «Ласточкино гнездо», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, Ирина Кочеткова предложила депутатам присвоить официальное название зеленой зоне на улице Володарского — «Сквер полярников».

Окончательное решение будет принято на сессии Пензенской городской Думы.


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