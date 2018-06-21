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Оштрафованные водители обогатили бюджеты регионов

21 июня в 09:15 276 просмотров

Около 70 миллиардов рублей в 2017 году заплатили в бюджеты регионов оштрафованные российские водители.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговой группы «ФинЭкспертиза». Оно проводилось на основе данных Росстата, Федерального казначейства России и официальных сайтов региональных правительств.

Всего в бюджеты субъектов в прошлом году поступило штрафов на 69,3 млрд рублей, тогда как в 2016-м — на уровне 60 млрд рублей. Эксперты отмечают, что больше всех денег заплатили водители из Республики Калмыкия (392,3 млн рублей, 2,4% от всех поступлений в казну), Костромской (463,8 млн рублей, 1,27%) и Курганской областей (632,6 млн рублей, 1,21%). Лидером стала Москва: с нарушивших правила водителей в столице собрали 16,6 млрд рублей.


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