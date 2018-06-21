Девять пензенских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Пензенской области девять учеников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Еще 1014 школьников набрали от 81 до 99 баллов.

Всего экзамен по русскому языку сдавали 5080 выпускников Пензенской области.

В число стобалльников вошли учащиеся школ № 11, 76, 53 Пензы, школ № 2, 5, 21 Кузнецка, гимназии № 216 Заречного и Губернского лицея.

Минимальный порог не смогли перейти 0,4% выпускников, подобная ситуация была в 2016 и 2017 годах. Средний балл также остался на уровне прошлого года, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Отмечается, что те, кто не справился с экзаменом, могут пересдать его в резервный день 26 июня, 4 иили 15 сентября.