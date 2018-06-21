Девять пензенских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Всего экзамен по русскому языку сдавали 5080 выпускников Пензенской области.
В число стобалльников вошли учащиеся школ № 11, 76, 53 Пензы, школ № 2, 5, 21 Кузнецка, гимназии № 216 Заречного и Губернского лицея.
Минимальный порог не смогли перейти 0,4% выпускников, подобная ситуация была в 2016 и 2017 годах. Средний балл также остался на уровне прошлого года, сообщает пресс-служба регионального минобразования.
Отмечается, что те, кто не справился с экзаменом, могут пересдать его в резервный день 26 июня, 4 иили 15 сентября.