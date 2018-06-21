Госслужащим будут предлагать повышение при переводе в другой регион

Российским госслужащим будут предлагать повышение и дополнительные возможности профессионального роста при переводе на посты в другие регионы.

Как сообщают «Известия», этот законопроект разработало федеральное Минтруда. Документ призван усовершенствовать механизм ротации работников на госслужбе. На новом месте госслужащим обеспечат профессиональный рост, а их супругам — получение дополнительного профессионального образования.

О переводе работодатель будет обязан сообщать не менее чем за полгода до окончания срока действия служебного контракта, указывать предлагаемую должность и условия нового договора. В настоящее время этот срок составляет три месяца.

Кроме того, законопроект уточняет и расширяет перечень уважительных причин, по которым чиновник может отказаться от перевода в другой регион, в то время как действующий закон предусматривает всего две — наличие заболеваний с противопоказаниями к переезду и невозможность проживания в новом месте членов семьи.