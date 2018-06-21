В Пензенской области за год выросло производство товарной рыбы

Главной темой обсуждения стали правовые основы предоставления водных объектов в рекреационных целях, сообщает пресс-центр облправительства.

«В настоящее время в области насчитывается более 800 водных объектов (прудов, водохранилищ и т. д. ), на 358 из них сформированы рыбоводные и рыбопромысловые участки для товарного рыбоводства или любительского и спортивного рыболовства. В настоящее время с предпринимателями региона заключен 141 договор пользования рыбоводными участками для осуществления товарного рыбоводства. По оперативным данным районов области, за 1 квартал 2018 года объем производства товарной рыбы составил 110 тонн, что на 2% выше уровня аналогичного периода 2017 года», — рассказал Андрей Бурлаков.

Он отметил, что Пензенская область — регион, привлекательный для развития агротуризма, имеющий все условия для комфортного отдыха на природе. Министр акцентировал внимание на грамотном оформлении с точки зрения правовых основ зон рекреации.

«Предоставление услуг для отдыха граждан, в том числе — на воде, должно соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья отдыхающих. Оформление акватории должно соответствовать требованиям Водного кодекса Российской Федерации», — сообщил он.