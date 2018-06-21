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Пензенец поделился впечатлениями от матча «Иран-Испания». ФОТО

21 июня в 10:23 240 просмотров
(0+). Он поделился фотографиями и впечатлениями в Сети.

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Житель Пензы побывал на одном из матчей Чемпионата мира по футболу (0+). Он поделился фотографиями и впечатлениями в Сети.

Пензенцу удалось побывать на одном из самых зрелищных матчей — «Иран-Испания», который проходил в Казани 20 июня.

«Болельщиков было очень много, они приехали организованными большими группами, очень шумные, веселые. Иранцы довольно хорошо и организованно оборонялись, интрига сохранялась до самого конца. Была напряженная игра, испанцы практически всегда владели мячом и в итоге забили гол», — написал он в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

Напомним, игра между Ираном и Испанией завершилась со счетом 0:1. Так, испанцы сравнялись по набранным очкам с португальцами — четыре балла. Следом идут иранцы — три очка, а замыкают турнирную таблицу группы «В» марокканцы, проигравшие обе встречи. В плей-офф сборным Испании и Ирана предстоит сыграть с Россией или Уругваем.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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