Что дешевле: содержание частного дома или квартиры
Львова-Белова: Идея установить в Пензе памятник матери более чем своевременная
Как пензенцы могут повлиять на кадастровую стоимость земли. Лайфхак
Отзыв о книге «Хочу и буду»
Вам будет интересно
Наши новости
Губернатор рассказал о планах по достройке цирка в Пензе
Белозерцев: Сделаем все, чтобы достроить дома обманутых дольщиков
В Пензе выставят на торги детский лагерь «Звездочка»
В пензенском ЗакСобре обсудили закупку лекарств для «орфанников»
В Пензенской области изменили порядок выдачи разрешений на охоту
В Колышлее бизнесмена оштрафовали за серые зарплаты
В Пензенской области появились два новых почетных звания
Пензенец поделился впечатлениями от матча «Иран-Испания». ФОТО
Погода в Пензе на 21 июня
«Свинарка» и бюджет: Женщина ради выплат прикидывалась работающей в КФХ

В Пензенской области будут наказывать за «неповиновение» ПДН

21 июня в 10:25 214 просмотров

Депутаты Заксобра 21 июня на сессии одобрили изменения в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях. Теперь за неисполнение постановлений комиссии по делам несовершеннолетних будут наказывать.

«Прокурорские проверки показали, что физические и юридические лица, должностные лица органов системы профилактики, чувствуя свою безнаказанность в связи c отсутствием y комиссий такого рычага воздействия как привлечение к административной ответственности, грубо игнорируют их требования и представляют формальные отписки по исполнению данных им поручений, равнодушно относясь к проблемам семей и воспитывающимся в них детей.

Чтобы устранить это, прокуратурой подготовлены предложения по внесению изменений в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях и статью 10 Закона Пензенской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав…» — отметила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами власти области и органами местного самоуправления Надежда Зубкова.

По мнению авторов поправки, введение административной ответственности за неисполнение постановлений станет «действенным способом защиты прав и свобод лиц, находящихся в социально опасном положении».

Предполагается, что составлять протоколы и рассматривать дела будут члены комиссий ПДН. Реализация проекта дополнительных средств не потребует.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...