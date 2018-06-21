В Пензенской области будут наказывать за «неповиновение» ПДН

Депутаты Заксобра 21 июня на сессии одобрили изменения в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях. Теперь за неисполнение постановлений комиссии по делам несовершеннолетних будут наказывать.

«Прокурорские проверки показали, что физические и юридические лица, должностные лица органов системы профилактики, чувствуя свою безнаказанность в связи c отсутствием y комиссий такого рычага воздействия как привлечение к административной ответственности, грубо игнорируют их требования и представляют формальные отписки по исполнению данных им поручений, равнодушно относясь к проблемам семей и воспитывающимся в них детей.

Чтобы устранить это, прокуратурой подготовлены предложения по внесению изменений в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях и статью 10 Закона Пензенской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав…» — отметила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами власти области и органами местного самоуправления Надежда Зубкова.

По мнению авторов поправки, введение административной ответственности за неисполнение постановлений станет «действенным способом защиты прав и свобод лиц, находящихся в социально опасном положении».

Предполагается, что составлять протоколы и рассматривать дела будут члены комиссий ПДН. Реализация проекта дополнительных средств не потребует.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.