В Госдуме предложили давать людям с заболеваниями сердца отгул в жару

Как сообщает РИА Новости, предложение уже направлено министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

Автором инициативы стал депутат Василий Власов. Он считает, что в результате глобального изменения климата лето в России все чаще проходит с аномально жаркими дням, и работа в такой период вредна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также депутат отмечает, что болезнь сердца и инсульт — самая распространенная причина смертности в России и в мире. Таковы результаты исследования Всемирной организации здравоохранения.

Он выразил уверенность в том, что нужно «нормативно закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры».