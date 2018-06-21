В Пензе депутаты утвердили новые механизмы помощи обманутым дольщикам

21 июня депутаты Законодательного Собрания Пензенской области на сессии одобрили две поправки в закон об обманутых дольщиках. Теперь людям будут компенсировать аренду жилья, а подрядчикам субсидировать достройку домов.

Компенсацию получат те дольщики, которые использовали для покупки жилья средства ипотечного кредита, материнский капитал. Они смогут рассчитывать на 100-процентное покрытие найма, но не более чем 7 400 рублей в месяц для семей, где от 1 до З человек; где от 4 и более человек — 8 600 рублей в месяц [при расчетах авторы ориентировались на данные Пензастата о средней стоимости найма].

«На эти цели потребуется 20 млн 348 тысяч рублей, их источником станут дополнительные поступления в бюджет», — отметил временно исполняющий обязанности председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Также депутаты одобрили прямое субсидирование «для возмещения затрат в связи c выполнением работ по договору подряда, заключенного подрядчиком c новым застройщиком». Условия, порядок предоставления субсидии установит правительство области.

На достройку домов, для которых не нашлось инвесторов, требуется 816 млн рублей. Речь идет, судя по пояснительной записке, о следующих объектах:

1) вторая очередь строительства многоквартирного жилого дома стр. № 3 по адресу: микрорайон «Лукоморье», c. Засечное Пензенского района Пензенской области;

2) второй этап строительства многоквартирного жилого дома стр. № 2 co встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Пенза, микрорайон «Райки», ул. Пушкина (4,5,6 блок-секции);

3) многоквартирный жилой дом стр. № 4 переменной этажности co встроенными объектами обслуживания корпус №I по адресу: ул. Рахманинова в г. Пензе;

4) многоквартирный жилой дом co встpоенно-пристpоенными объектами социально-бытового обслуживания, административными помещениями по адресу: г. Пенза, мкр. № 4 «Среда» жилого района Сосновка (участок № 2).

Вопрос с завершением строительства оставшихся проблемных зданий (список можно посмотреть здесь) уже решен. Подрядчики зайдут на них в счет предоставления земельных участков.

Поправки приняли единогласно.

Напомним, всего в регионе — шесть проблемных домов застройщиков ОАО «Пензастрой» и АО «Декор-Трейд». Заключено 1476 договоров долевого участия. Подробнее о ситуации и путях решения проблемы можно прочитать здесь.