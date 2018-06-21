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В Пензенской области появились два новых почетных звания

21 июня в 10:33 330 просмотров

В Пензенской области учредили два новых почетных звания: «Заслуженный архитектор Пензенской области» и «Заслуженный артист Пензенской области». Решение приняли на сессии Законодательного Собрания региона 21 июня.

Звание «Заслуженный архитектор Пензенской области» будет присваиваться за заслуги в развитии архитектуры и градостроительства, проектировании и сооружении уникальных зданий, комплексов и сооружений, реставрации памятников истории и культуры и др. «Заслуженными артистами Пензенской области» смогут стать артисты, бaлетмейстеры, дирижеры, композиторы, режиссеры, хормейстеры, музыкальные исполнители.

Учреждение новых званий не потребует дополнительных расходов из бюджета региона, пояснила первый зампред правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина. Нагрудные знаки и удостоверения к ним будут изготавливать за счет денег, выделяемых ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» на выполнение государственного задания.


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