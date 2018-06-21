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Губернатор прокомментировал ситуацию с госдолгом региона

21 июня в 11:01 170 просмотров

Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева на сессии ЗакСобра 21 июня отчиталась об исполнении регионального бюджета за 2017 год.

По ее словам, план по доходам был выполнен на 97,8%. По сравнению с 2016 годом, доходы регионального бюджета возросли на 0,5 млрд рублей: по налоговым и неналоговым доходам прирост составил 1,5 млрд рублей, а вот по безвозмездным поступлениям произошло снижение — на 1 млрд рублей.

Темпы роста налоговых и неналоговых доходов по отношению к 2016 году составили 5,2%, то есть поступил 1,6 млрд рублей. По этому показателю Пензенская область находится на шестом месте в ПФО. Исходя из поступления доходов, расход составил 47,5 млрд рублей — на миллиард больше, чем в прошлом году, сообщила Любовь Финогеева.

Комментируя доклад министра, губернатор Иван Белозерцев, участвующий в сессии, отметил, что по состоянию на июнь 2015 года госдолг региона составлял 87%, в настоящее время — 62%.

«Идем по дорожной карте, которую согласовали с Министерством финансов РФ, снижаем государственный долг. Когда мы снизим долг до 50% и ниже, будем иметь право брать коммерческие кредиты на решение своих полномочий.

В порядке информации я бы еще сказал о том, что в 2017 году было принято решение о списании части долгов всех муниципальных образований. По каждому — в разном размере, например, у города Пензы списали долг в 973 млн рублей. Мы тем самым улучшили финансовое состояние бюджета муниципальных образований», — подчеркнул он.

Спикер пензенского парламента Валерий Лидин, в свою очередь, от лица депутатов поблагодарил всех участников бюджетного процесса за достойное исполнение бюджета 2017 года.

Фотография: http://www.zspo.ru/pressroom/photo/1509/46070/

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