В пензенском ЗакСобре обсудили закупку лекарств для «орфанников»

С соответствующим вопросом он обратился к директору ТФОМС Пензенской области Елене Аксеновой.

«Не рассматривает ли федеральный бюджет возможность взять на себя полномочия по «орфанникам»? Ранее было решение суда на приобретение лекарств на 2018 год одному заболевшему в размере 55 млн рублей. Это огромная нагрузка на региональный бюджет, а таких больных у нас — три-четыре человека. Что об этом говорят ваши руководители?» — спросил Иван Белозерцев.

По словам Елены Аксеновой, в настоящее время по ведомству такой информации нет.

Спикер областного парламента Валерий Лидин отметил, что эта тема поднималась на последнем заседании совета законодателей ПФО.

«Приняли решение обратиться в органы федеральной власти, чтобы эти расходы, колоссальные для каждого субъекта РФ, взять на федеральное финансирование», — сообщил он.