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В Пензе выставят на торги детский лагерь «Звездочка»

21 июня в 11:20 156 просмотров
, дополнив его АО «Экспертиза» и еще 24 объектами.

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В Пензе внесли изменения в план приватизации, дополнив его АО «Экспертиза» и еще 24 объектами.

Как сообщил на сессии Законодательного Собрания начальник департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов, к приватизации предлагается 100% акций АО «Экспертиза» (г.Пенза, ул. Титова, 3).

«Co второго полугодия 2017 года деятельность предприятием не осуществляется. Чистые активы предприятия составили 21 243 000 рублей. Считаем целесообразным реализовать имущество на открытых торгах», — отметил он.

Также в прогнозный перечень имущества, разрешенного к приватизации, включили 24 объекта балансовой стоимостью 55 694 190 рублей на территории недостpоенного летнего лагеря «Звездочка», расположенного в районе Светлой поляны.

По словам Андрея Кудинова, это поможет избежать затрат на содержание объектов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, и пополнить доходную часть.

Депутаты поддержали изменения.


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