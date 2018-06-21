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Белозерцев: Сделаем все, чтобы достроить дома обманутых дольщиков

21 июня в 11:31 404 просмотра
, направленные на помощь обманутым дольщикам в регионе.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 21 июня прокомментировал принятые на сессии ЗакСобра новые законопроекты, направленные на помощь обманутым дольщикам в регионе.

«Лето — время активной работы. Хочу поблагодарить вас за то, что вы единогласно проголосовали за изменения в закон об обманутых дольщиках. Эта тема очень важная, мы ее не бросаем и не бросим. Мы ее будем сопровождать и сделаем все, чтобы достроить эти дома. Те законы, которые сегодня приняли, очень важны для поддержки людей, оказавшихся в трудной ситуации», — сказал он, обращаясь на сессии к народным избранникам.

Напомним, один из законопроектов направлен на компенсацию платы за найм помещения, второй предполагает выплаты компаниям, взявшимся достраивать проблемные дома.

Подробнее — ТУТ и ТУТ.


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