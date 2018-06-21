Экспорт зерна впервые превысил 50 млн тонн

Прямо перед началом ЧМ-2018 Федеральная таможенная служба России (ФТС) обнародовала последние статистические данные по экспорту зерна, сообщают « Аргументы Недели » Они впечатляют. По состоянию на 13 июня этого года, страна экспортировала его уже 50, 5 млн тонн.

Причем речь идет только о поставках в страны дальнего зарубежья — экспорт в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) данная статистика не учитывает. Такой результат превышает прошлогодний на 47% - в 2017 г. в это время за рубеж было поставлено 34, 3 млн т зерна.

Сейчас же только экспорт пшеницы с начала сельхозсезона уже составляет более 39 млн т, что почти на 50% выше прошлогоднего. А вывоз ячменя достиг 5, 6 млн т — это в 2 раза выше уровня 2017 года. Также уже экспортировано 5, 5 млн т кукурузы — плюс 12% к аналогичному периоду прошлого сезона.

Видя такие прекрасные результаты работы российских крестьян, удивляешься решению правительства Дм. Медведева повысить им пенсионный возраст. Власть мотивирует свое решение тем, что денег на выплаты пенсий уже не хватает. Спрашивается, куда они деваются, если экспорт зерна в последние годы стабильно растет и уже сравним с доходами от всех продаж российского оружия?