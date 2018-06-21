Губернатор рассказал о планах по достройке цирка в Пензе

По словам главы региона, деньги на завершение строительства выделены на три года вперед.



«Заказчиковм выступает Росгосцирк, были определенные технические сложности, их преодолели. Публичные слушания прошли, в ближайшее время объявят торги. Надеемся, что на объект зайдет достойная компания», — отметил Иван Белозерцев.



Ранее сообщалось, что на завершение строительства цирка в федеральном бюджете заложено 1 млрд 305 млн рублей.