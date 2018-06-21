Белозерцев: Пензенский биомедицинский кластер нуждается в продвижении

21 июня в ходе сессии Законодательного Собрания Пензенской области губернатор Иван Белозерцев нацелил депутатов на серьезную работу в сфере здравоохранения, а также по благоустройству региона.

По словам Ивана Белозерцева, на 2018 год запланированы большие объемы работ по строительству и капитальному ремонту дорог.

«Они идут полным ходом, в том числе — по проекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Работы идут в каждом избирательном округе. Реализуется программа по ремонту школ, учреждений культуры», — отметил он.

Губернатор обратился к депутатам ЗакСобра, их помощникам и представителям партий с просьбой подключиться к совместной работе по контролю качества этих работ.

«Для меня очень важен контроль со стороны общественности. Наша с вами общая задача — чтобы и федеральные, и областные, и муниципальные средства эффективно расходовались», — сказал он.

Глава региона напомнил о том, что в 2017-м Пензенская область заняла второе место в России по реализации проекта «БКД».

«Это показывает, что мы с задачей справляемся, степень доверия к нам увеличивается, это очень важно при обращении об увеличении финансирования на ремонт дорог на следующий год. Создана рабочая группа при Минстрое, которая принимает сигналы от всех, и мы будем мгновенно реагировать. Если вы видите нарушения, то необходимо останавливать дорожников и сразу сообщать в Минстрой», — призвал Иван Белозерцев.

Губернатор попросил осуществлять контроль в сфере создания комфортной среды, заезжать в школы, клубы, где проводится или будет проводиться ремонт, и оценивать качество работ.

В ходе выступления он также затронул вопросы, связанные с развитием сферы здравоохранения в регионе.

«Форум «Инномед» очень важен, мы открыли линию по производству эндопротезов, и перспектива по развитию очень серьезная. «Биосинтез» приобрела индийская компания по производству лекарственных препаратов, удалось их удержать в Пензе. Они вложили серьезные инвестиции, и в конце июля — начале августа будут открыты новые линии предприятия», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Биомедицинский кластер Пензенской области, куда входит 21 предприятие, нуждается в продвижении, считает губернатор. Он рассказал о проектах, которые планируется реализовать в регионе в ближайшие годы, в частности, о строительстве нового хирургического корпуса в Кузнецке.

«МедИнж» расширяется, многие научные работы проводит в Пензенской области, это очень важно для развития высоких технологий в сфере медицины. Также мы объявили торги на строительство хирургического корпуса в Кузнецке, одна компания заявилась точно, и уже в этом году приступаем. Будем разбирать старое здание, за год новое не построим, но к началу 2020 года введем в эксплуатацию с оборудованием", — рассказал глава региона.

Кроме того, готов проект строительства нового онкологического корпуса в Пензе.

«В ближайшие годы планируется вложить серьезные финансовые средства, мы стараемся идти опережающими темпами. Возможно, корпус будет построен на основе государственно-частного партнерства. Также планируем поставить оборудование ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография). Это позволит пройти обследование здесь, а не ехать в Израиль, Германию, и даст возможность на самой ранней стадии выявлять заболевание. Я уже провел переговоры с компанией «Ростех», они готовы зайти в Пензенскую область», — сообщил Иван Белозерцев.