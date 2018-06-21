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В России нашли торговые артефакты XV века

21 июня в 12:21 278 просмотров
, которые использовались полвека назад, сообщает телеканал «360».

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Во время ремонта коммуникаций в районе Большого и Малого Златоустинских переулков в центре Москвы обнаружили уникальные артефакты, которые использовались полвека назад, сообщает телеканал «360».

Археологи обнаружили там старинные свинцовые товарные пломбы, латунный торговый жетон, ременную подвеску и кожаные ножны. Недалеко от этих мест находится Златоустинский монастырь. Все находки свидетельствуют об активной торговле около него.

Археологи предположили, что на том месте в XV-XVI и в XIX веках шла торговля тканями — как местными, так и привозными. Интересно, что на внутренней стороне немецкой свинцовой пломбы, которой 500−600 лет назад запечатывали ткань, сохранился отпечаток текстиля.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что самой древней вещью оказалась товарная свинцовая пломба. Ее изготовили в конце XV — начале XVI века. Он добавил, что вторая текстильная пломба, которая была также сделана из свинца, когда-то принадлежала одному из частных московских производителей ткани. Ее могли носить примерно в 1870—1890 годах.

Фотография: скриншот -https://pixabay.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1680634/

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