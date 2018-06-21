В России нашли торговые артефакты XV века

Во время ремонта коммуникаций в районе Большого и Малого Златоустинских переулков в центре Москвы обнаружили уникальные артефакты, которые использовались полвека назад, сообщает телеканал «360».

Археологи обнаружили там старинные свинцовые товарные пломбы, латунный торговый жетон, ременную подвеску и кожаные ножны. Недалеко от этих мест находится Златоустинский монастырь. Все находки свидетельствуют об активной торговле около него.

Археологи предположили, что на том месте в XV-XVI и в XIX веках шла торговля тканями — как местными, так и привозными. Интересно, что на внутренней стороне немецкой свинцовой пломбы, которой 500−600 лет назад запечатывали ткань, сохранился отпечаток текстиля.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что самой древней вещью оказалась товарная свинцовая пломба. Ее изготовили в конце XV — начале XVI века. Он добавил, что вторая текстильная пломба, которая была также сделана из свинца, когда-то принадлежала одному из частных московских производителей ткани. Ее могли носить примерно в 1870—1890 годах.