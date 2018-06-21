В Пензе работодателей призывают отчитаться о производственном травматизме

Мэрия Пензы призывает работодателей предоставить сведения о производственном травматизме на своих предприятиях за шесть месяцев 2018 года.

«Данные сведения предоставляются всеми организациями, осуществляющими трудовую деятельность на территории городского округа «Город Пенза» вне зависимости от формы собственности, рода деятельности и иных отраслевых признаков», — пояснили в пресс-службе мэрии города.

Сведения необходимо направить до 5 июля одним из следующих способов:

— передать информацию по средствам факсимильной связи 68−07−43;

— отправить на электронную почту — ohranat@penza-gorod.ru (при отправлении сведений данным видом связи на бланке должны стоять подписи руководителя и исполнителя);

— оправить по почте, адрес: г. Пенза, 440000, пл. Маршала Жукова, 4, администрация города Пензы;

— передать в мэрию (сектор охраны труда администрации города Пензы, цокольный этаж, каб. 022 (6).

Бланк сведений о состоянии производственного травматизма за 6 месяцев 2018 года можно скачать, перейдя по ссылке.

«По вопросам, связанным с предоставлением сведений о состоянии производственного травматизма, можно проконсультироваться по телефону 54−15−21 (контактное лицо — заведующий сектором охраны труда администрации города Пензы Ильин Алексей Александрович)», — добавили в пресс-службе.