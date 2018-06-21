Что дешевле: содержание частного дома или квартиры
Львова-Белова: Идея установить в Пензе памятник матери более чем своевременная
Как пензенцы могут повлиять на кадастровую стоимость земли. Лайфхак
Отзыв о книге «Хочу и буду»
Вам будет интересно
Наши новости
Губернатор прокомментировал ситуацию с госдолгом региона
В Пензенской области за год выросло производство товарной рыбы
В Пензенской области инвесторам смягчат условия получения налоговых льгот
В Пензе бизнесменов будут активнее информировать о патентной системе
Пенза лидирует по дешевизне лука, яиц и масла
В Пензенской области реализуют проект по глубокой переработке конопли
«Дамате» запустила для своих сотрудников учебный портал
Стало известно, кто возглавит Каменский район
Продолжается прием заявок на конкурс «Навстречу переменам»
Экс-мэр Заречного Вячеслав Гладков занялся внутренней политикой Ставрополья

В Пензе работодателей призывают отчитаться о производственном травматизме

21 июня в 12:25 234 просмотра

Мэрия Пензы призывает работодателей предоставить сведения о производственном травматизме на своих предприятиях за шесть месяцев 2018 года.

«Данные сведения предоставляются всеми организациями, осуществляющими трудовую деятельность на территории городского округа «Город Пенза» вне зависимости от формы собственности, рода деятельности и иных отраслевых признаков», — пояснили в пресс-службе мэрии города.

Сведения необходимо направить до 5 июля одним из следующих способов:

— передать информацию по средствам факсимильной связи 68−07−43;

— отправить на электронную почту — ohranat@penza-gorod.ru (при отправлении сведений данным видом связи на бланке должны стоять подписи руководителя и исполнителя);

— оправить по почте, адрес: г. Пенза, 440000, пл. Маршала Жукова, 4, администрация города Пензы;

— передать в мэрию (сектор охраны труда администрации города Пензы, цокольный этаж, каб. 022 (6).

Бланк сведений о состоянии производственного травматизма за 6 месяцев 2018 года можно скачать, перейдя по ссылке.

«По вопросам, связанным с предоставлением сведений о состоянии производственного травматизма, можно проконсультироваться по телефону 54−15−21 (контактное лицо — заведующий сектором охраны труда администрации города Пензы Ильин Алексей Александрович)», — добавили в пресс-службе.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...