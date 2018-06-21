В Пензе работодателей призывают отчитаться о производственном травматизме

«Данные сведения предоставляются всеми организациями, осуществляющими трудовую деятельность на территории городского округа «Город Пенза» вне зависимости от формы собственности, рода деятельности и иных отраслевых признаков», — пояснили в пресс-службе мэрии города.
Сведения необходимо направить до 5 июля одним из следующих способов:
— передать информацию по средствам факсимильной связи 68−07−43;
— отправить на электронную почту — ohranat@penza-gorod.ru (при отправлении сведений данным видом связи на бланке должны стоять подписи руководителя и исполнителя);
— оправить по почте, адрес: г. Пенза, 440000, пл. Маршала Жукова, 4, администрация города Пензы;
— передать в мэрию (сектор охраны труда администрации города Пензы, цокольный этаж, каб. 022 (6).
Бланк сведений о состоянии производственного травматизма за 6 месяцев 2018 года можно скачать, перейдя по ссылке.
«По вопросам, связанным с предоставлением сведений о состоянии производственного травматизма, можно проконсультироваться по телефону 54−15−21 (контактное лицо — заведующий сектором охраны труда администрации города Пензы Ильин Алексей Александрович)», — добавили в пресс-службе.