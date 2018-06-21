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Пензенец угнал машину «Поволжуправтодора» в Саратове

21 июня в 13:12 224 просмотра

30-летнего уроженца Пензенской области осудили за разбой и угон в Саратове.

13 мая 2017 года ночью мужчина возвращался от знакомого. Он решил вызвать такси, но обнаружил, что на балансе телефона закончились деньги. На остановке он встретил двух молодых людей и попросил одного из них вызвать машину. Тот согласился, но при условии, что саратовец возьмет их с собой.

Установлено, что компания приехала к дому № 23 по улице Крымской, мужчина остался наедине с одним из попутчиков, который и вызвал такси. Тот неожиданно напал на него и стал бить, пострадавший упал, и злоумышленник обыскал его карманы. Добычей стали сотовый телефон и ключи от автомобилей «УАЗ Патриот», «ВАЗ-2107», а также гаража.

Угрожая расправой, парень потребовал, чтобы мужчина пошел с ним на автостоянку и показал, где стоит «УАЗ Патриот». На месте машину завести не удалось, потому что в ней не было аккумулятора. Тогда злоумышленник потребовал поехать на такси в гараж, где лежала батарея и стояло второе авто. Мужчина не хотел, чтобы его снова побили, поэтому согласился, сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

Когда они приехали в гараж, саратовец пытался убежать, но мужчина догнал его, избил, сел за руль «семерки», вернулся на автостоянку и похитил «Патриот». Его стоимость — 800 тысяч рублей, автомобиль принадлежит ФКУ «Поволжуправтодор», отметили в пресс-службе.

В результате суд назначил пензенцу наказание — семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.


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