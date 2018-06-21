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Ученые сделали из кофе лекарство от диабета

21 июня в 13:54 216 просмотров
, сообщает телеканал «360». Данные вещества начинают работать после введения в клетки кофеина.

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Швейцарские ученые создали синтетические регуляторы-белки для лечения сахарного диабета, сообщает телеканал «360». Данные вещества начинают работать после введения в клетки кофеина.

Ученые поставили научный эксперимент на мышах. Ранее специалисты определили у грызунов ожирение и диабет второго типа. На мышах эксперты проверили действие созданных белков-активаторов, которые начинали бороться с диабетом с помощью кофе. В ходе исследования ученые давали выпить кофе грызунам на протяжении двух недель. Выяснилось, что потребление кофеина сократило у мышей количество глюкозы в крови. Кроме этого, у подопытных грызунов за время научного эксперимента нормализовался вес.

Швейцарские ученые надеются, что результаты их исследования улучшат методы лечения пациентов, страдающих от диабета.


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