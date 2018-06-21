Ученые сделали из кофе лекарство от диабета

Ученые поставили научный эксперимент на мышах. Ранее специалисты определили у грызунов ожирение и диабет второго типа. На мышах эксперты проверили действие созданных белков-активаторов, которые начинали бороться с диабетом с помощью кофе. В ходе исследования ученые давали выпить кофе грызунам на протяжении двух недель. Выяснилось, что потребление кофеина сократило у мышей количество глюкозы в крови. Кроме этого, у подопытных грызунов за время научного эксперимента нормализовался вес.

Швейцарские ученые надеются, что результаты их исследования улучшат методы лечения пациентов, страдающих от диабета.