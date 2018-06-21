В Пензе обманутые дольщики поблагодарили власть за поправки в закон

Пензенцы, пострадавшие от действий застройщиков, поблагодарили власть за поправки в закон «Об обманутых дольщиках», которые были приняты на сессии Законодательного Собрания 21 июня.

Речь идет о компенсациях жителям за найм жилья на время достройки проблемных домов и о субсидировании подрядчиков, которые зайдут на объекты.

«Бездомный полк выражает очередную благодарность председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову и руководителю Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инне Левченко, которые работали над составлением этого законопроекта несколько месяцев. Выражаем благодарность губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который дал добро на внедрение этого уникального для нашей страны опыта.

Выражаем благодарность всем ведомствам, которые участвовали в работе над данным проектом, в том числе — прокуратуре Пензенской области и лично Наталье Евгеньевне Канцеровой. […] Власть слышит нас. И мы тоже слышим власть, говорим ей спасибо за два сегодняшних закона», — отмечается в сообщении группы «Пензастрой, дострой!».

В личном аккаунте Ивана Белозерцева пользовательница с ником Nataliy поблагодарила главу региона от имени всех дольщиком ЖК «Маяковский».

«Уважаемый Иван Александрович! Огромное спасибо и низкий поклон вам за помощь, направленную на достройку наших домов! Теперь мы можем сказать, что проблема дольщиков в Пензенской области решается! ЖК «Маяковский» говорит вам спасибо и надеемся, что уже этой осенью начнутся строительные работы в нашем доме, а то у нас крыша протекает! Все, что нужно от нас, дольщиков, постараемся выполнить. С уважением к вам!», — написала женщина.

Подобные сообщения появились сегодня практически во всех социальных сетях и группах, связанных с обманутыми дольщиками.

‏Напомним, на помощь семьям, которые оказались в самой сложной ситуации (взяли ипотеку и использовали средства маткапитала на покупку жилья и вынужденные теперь снимать квартиры), направят 20 млн руб. На субсидии новым застройщикам — более 800 млн рублей.



Вся информация о проблеме обманутых дольщиков — здесь.