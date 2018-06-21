В Пензе женщина употребляла наркотики возле кафе

Жительницу села Чемодановка Пензенской области привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков в общественном месте.

Как сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда, в декабре 2017 года женщина употребила наркотики возле одного из кафе Пензы. Сельчанку с поличным поймал полицейский.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении.

«При назначении наказания судьей учтены характер правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение, признание вины, наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено», — добавили в пресс-службе.

Сельчанку оштрафовали на четыре тысячи рублей.