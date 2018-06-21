В Пензе мастер не смог оспорить приговор за смерть подчиненного

В Пензе оставили без изменения приговор Мокшанского районного суда, согласно которому мужчину признали виновным в нарушении требований охраны труда, что повлекло смерть человека.

31 августа 2017 года мастер пензенского производственного отделения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «Пензаэнерго» направил электромонтера в деревню Пяша, чтобы тот перетянул провода на высоковольтной линии. При этом не был составлен обязательный наряд-допуск и не проверено на безопасность рабочее место.

Установлено, что 34-летний рабочий на подъемнике-люльке поднялся наверх, при проведении перетяжки проводов его ударило током. Мужчина скончался на месте.

«Подсудимый виновным себя в совершении преступления не признал. По его мнению, в случившемся виновны другие члены их бригады, которые не отключили линию, не произвели заземление проводов», — сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Однако суд признал мастера виновным и приговорил его к году лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина не согласился с этим и подал апелляцию, которую оставили без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.