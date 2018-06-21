Что дешевле: содержание частного дома или квартиры
Львова-Белова: Идея установить в Пензе памятник матери более чем своевременная
Как пензенцы могут повлиять на кадастровую стоимость земли. Лайфхак
Отзыв о книге «Хочу и буду»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе женщина употребляла наркотики возле кафе
Пензенец угнал машину «Поволжуправтодора» в Саратове
В Пензенской области школьник стал жертвой педофила
Лунинца осудили за сбор и хранение наркотиков
В Каменке и. о. директора МУПа незаконно получила три премии
Житель Лунинского района сядет в колонию за кражу 2400 рублей
Погода в Пензе на 16 июня
В Пензенской области осудили престарелого педофила
Пьяный колышлеец без прав вез на чужом авто наркотики
Нижнеломовский слесарь погиб от удара током

В Пензе мастер не смог оспорить приговор за смерть подчиненного

21 июня в 15:06 144 просмотра
, согласно которому мужчину признали виновным в нарушении требований охраны труда, что повлекло смерть человека.

" data-title="В Пензе мастер не смог оспорить приговор за смерть подчиненного — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе оставили без изменения приговор Мокшанского районного суда, согласно которому мужчину признали виновным в нарушении требований охраны труда, что повлекло смерть человека.

31 августа 2017 года мастер пензенского производственного отделения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «Пензаэнерго» направил электромонтера в деревню Пяша, чтобы тот перетянул провода на высоковольтной линии. При этом не был составлен обязательный наряд-допуск и не проверено на безопасность рабочее место.

Установлено, что 34-летний рабочий на подъемнике-люльке поднялся наверх, при проведении перетяжки проводов его ударило током. Мужчина скончался на месте.

«Подсудимый виновным себя в совершении преступления не признал. По его мнению, в случившемся виновны другие члены их бригады, которые не отключили линию, не произвели заземление проводов», — сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Однако суд признал мастера виновным и приговорил его к году лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина не согласился с этим и подал апелляцию, которую оставили без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...