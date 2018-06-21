ГК «Дамате» гарантирует безопасность своей продукции

Во второй декаде июня в ходе лабораторных исследований в частных подворьях в шести населенных пунктах Колышлейского района и ряде населенных пунктов Бековского района Пензенской области был обнаружен геном высокопатогенного птичьего гриппа. В ходе служебного расследования было также выявлено, что в частном секторе Колышлейского района с начала июня наблюдался падеж домашней птицы.

В целях объективной оценки ситуации ГК «Дамате» провела ряд исследований, в результате которых было подтверждено наличие вируса на самом удаленном птицеводческом блоке компании, расположенном в Колышлейском районе.

Это один из семи птицеводческих блоков, состоящий из 40 птичников подращивания и откорма. Всего в ГК «Дамате» на сегодняшний день работает 400 птичников, разделенных на равноудаленные блоки в соответствии с правилами биологической безопасности. Основная часть птицеводческих мощностей ГК «Дамате» расположена в Нижнеломовском районе на расстоянии более 150 км от очага инфекции.

Основываясь на положениях приказа Министерства сельского хозяйства РФ № 90 от 2006 г. «Об утверждении правил по борьбе с гриппом птиц» и согласно постановлению губернатора Пензенской области было принято решение уничтожить поголовье индейки в Колышлейском блоке, тем самым локализовав очаг заболевания.

Это около 470 тысяч голов разновозрастной птицы или порядка 10% от общего поголовья компании. Данная мера необходима для того, чтобы пресечь распространение вируса, не допустить его попадания в готовую продукцию и сохранить основную часть поголовья.

На всех благополучных площадках мы ввели усиленные меры санитарной безопасности, персонал и транспорт переведены в режим повышенной биозащиты, в полном объеме выполняются требования, установленные Россельхознадзором по регионализации. Кроме того, ведется постоянный мониторинг ситуации и контроль на базе областной ветеринарной лаборатории, а также лаборатории ВНИИЗЖ на наличие генома птичьего гриппа и сальмонелл.

Продукция компании свободна от этих патогенов, безопасна, соответствует всем нормам Роспотребнадзора, пригодна для реализации во всех регионах РФ, а также за рубеж.

По нашим оценкам общие потери компании составят около 400 млн рублей или менее 2% от оборота. Часть убытков планируется восстановить за счет получения страхового возмещения. При этом объемы производства компании сохранятся на обычном уровне- 5,5−6 тысяч тонн готового продукта в месяц. Запланированный рост объемов будет перенесен на осень 2018 года.

Несмотря на причиненный ущерб, мы гарантируем выполнение всех своих обязательств перед клиентами и партнерами.

Мы видим главную причину вспышки в полном отсутствии своевременного оповещения о близости угрозы. К негативным последствиям также привели низкая активность владельцев домашней птицы по обращению в районную ветеринарную службу и абсолютное игнорирование местным населением требований закона Российской Федерации «О ветеринарии».

В сложной эпизоотической ситуации все службы ГК «Дамате» сработали грамотно и профессионально. Вспышка заболевания на одном из блоков не затронула основную часть поголовья, что подтверждает эффективность нашей системы биологической безопасности, предусматривающей расположение птицеводческих блоков на значительном расстоянии друг от друга, и соблюдение самых строгих санитарных правил.

Мы придерживаемся политики информационной открытости и продолжим сообщать своим партнерам о развитии ситуации.