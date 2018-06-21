В Пензе на Юбилейной площади чествовали медалистов-2018

В Пензе 21 июня на Юбилейной площади прошел традиционный Бал медалистов. В этом году в нем приняли участие около 800 выпускников. Молодых людей приветствовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«За время обучения вы проделали огромный труд, который был оценен — вы стали медалистами. В вашей работе вас поддерживали родители, которые с детского сада мечтали о том, чтобы вы получили достойное образование и воспитание. Они сопровождали вас по сегодняшний день и будут рядом многие-многие годы. Рядом были прекрасные педагоги, которые вместе с вами боролись за то, чтобы вы поучили достойные знания. Это прекрасный старт для получения дальнейшего образования более высокого уровня. Мы гордимся тем, что в Пензенской области есть такая прекрасная молодежь!» — сказал Ива Белозерцев.

Он вручил лучшим выпускникам за достижения почетные грамоты.

В ответном слове медалистка Альмира Шабакаева от лица выпускников поблагодарила родителей, педагогов, а также представителей власти, которые «сделали образование достойным и доступным».

Спикер регионального ЗакСобра Валерий Лидин также пожелал ребятам доброго пути, отметив, что медали — это оценка их большого плодотворного труда. От имени учителей участников бала приветствовала победитель регионального конкурса «Учитель года» Надежда Петрунина.

После торжественной части одинадцатиклассники исполнили на площади вальс выпускников и выпустили в небо голубей и белые шары. Затем все переместились в ККЗ, где для медалистов выступил певец Натан.