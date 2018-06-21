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Пензенские школьники смогут реализовать бизнес-идеи на «TeenГраде»

21 июня в 15:35 86 просмотров
«TeenГрад» (12+). В училище олимпийского резерва соберутся более 100 школьников и 20 педагогов области.

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В Пензе с 1 июля стартует летняя школа «TeenГрад» (12+). В училище олимпийского резерва соберутся более 100 школьников и 20 педагогов области.

Участники школы получат опыт предпринимательской, проектной деятельности, им предоставят пространство для воплощения бизнес-идей в сфере стартапов.

Участники смогут попрактиковаться в инженерном деле, 3D-моделировании, программировании, дизайне, журналистике. Молодые предприниматели со всей страны поделятся эффективными методами работы.

По завершению «TeenГрада» участники получат сертификаты программы «1000-list-nick». Также юным инноваторам будет предоставлено место — коворкинг для дальнейшего развития своего технологического стартапа, сообщает пресс-служба регионального минпрома.


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