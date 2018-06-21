В правительстве РФ оценили заявку на присвоение Заречному статуса ТОСЭР

Губернатор Иван Белозерцев в ходе очередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области отметил, что присвоение статуса ТОСЭР Заречному открывает новые возможности для развития моногорода.

«Виталий Мутко [зампред правительства РФ] и рабочая группа на этой неделе приняли наше предложение о создании в городе Заречном территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Для нас это очень важно. Параллельно мы занимаемся поиском компаний-резидентов, чтобы создавать предприятия с учетом тех преференций, которые дает ТОСЭР», — сообщил губернатор.

После получения статуса на территории Заречного будет действовать особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. Это будет способствовать увеличению количества рабочих мест и расширению производственных мощностей, повышению уровня социального благополучия в городе, привлечению дополнительных инвестиций, развитию городской инфраструктуры, сообщает пресс-центр облправительства.

Ранее статус территории опережающего социально-экономического развития был присвоен городу Сердобску Пензенской области.