Робот уволил американского программиста

Калифорнийский программист оказался уволенным по вине компьютерной программы. Система безопасности заблокировала ему доступ к рабочему кабинету и парковке, сообщает телеканал « 360 ».

Сначала не сработала ключ-карта на турникете. Мужчина неоднократно повторял попытку получить доступ при помощи электронного ключа, но все было безрезультатно.

Знакомый охранник тогда все же пропустил сотрудника компании, но уже на следующий день возникла новая проблема. При попытке заехать на служебную парковку он снова услышал запрещающий сигнал. Шлагбаум не поднимался, несмотря на то, что к фотоэлементу программист подносил подлинный пропуск. И снова на помощь пришел охранник.

Работник решил, что дело в ключ-карте, но она оказалась в полном порядке. Позже выяснилось, что карта и не могла сработать, так как система безопасности посчитала программиста уволенным.

Согласно действующим в компании инструкциям, мужчину выставили из офиса. Отмечается, что директор и старший менеджер были в шоке, потому что они не имели понятия об увольнении ценного сотрудника, но сделать ничего не смогли.