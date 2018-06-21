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Левин: Власти открыты для инициатив молодежи

21 июня в 17:19 176 просмотров
, Сергей Есяков и Иван Фирюлин встретились с молодыми активистами региона.

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Депутаты Госдумы от Пензенской области Леонид Левин, Сергей Есяков и Иван Фирюлин встретились с молодыми активистами региона.

Во время встречи Леонид Левин рассказал о приоритетных направлениях законотворчества, выслушал мнения о текущей ситуации в области и пожелания по актуальным проблемам региона.

«Такие встречи полезны для ребят тем, что они имеют возможность не только увидеть здание федерального парламента и выступления ключевых фигур, но непосредственно ознакомиться с тем, как работают избранные от их области депутаты», — отметил Леонид Левин.

Он обратил внимание на то, что сегодня органы власти открыты для инициатив молодежи.

«Молодые люди, которые хотят сделать карьеру политика, могут на добровольной основе участвовать в общественно-значимых проектах, это позволит им добиться политического признания уже на старте и откроет новые перспективы для работы в региональном или Федеральном парламентах. Этому способствует вступивший силу закон «О волонтерстве», который позволяет более эффективно строить взаимодействие различных организаций, в том числе органов государственного и местного управления, и активистов, которым небезразлична судьба общества», — пояснил Леонид Левин.

В заключении депутат пожелал молодым активистам удачи и успехов в их карьерных устремлениях.


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