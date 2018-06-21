В Пензенской области мать довела ребенка до состояния Маугли

В Пензенской области женщину привлекли к административной ответственности за халатное отношение к воспитанию ребенка.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщина пила, вела асоциальный образ жизни, неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В доме, где она жила с несовершеннолетней дочерью, не было отопления, воды и санузла. Ребенок часто был свидетелем пьянок, криков, выяснения отношений и драк. Кроме того, девочка плохо питалась, болела и не получала нужного лечения.

В результате это привело к тому, что ребенок социально не адаптирован, плохо разговаривает, не может следить за собой и постоянно молчит.

Суд назначил матери 240 часов обязательных работ.

«Местным чиновникам внесены представления об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности, должностные лица привлечены к ответственности», — добавили в пресс-службе.