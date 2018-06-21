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«Единая Россия» раздаст гранты первичным отделениям за лучшие соцпроекты

21 июня в 17:16 176 просмотров
«Единой России» Андрей Турчак объявил о запуске конкурса социальных проектов первичных отделений партии. Лучшие смогут претендовать на грантовую поддержку.

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак объявил о запуске конкурса социальных проектов первичных отделений партии. Лучшие смогут претендовать на грантовую поддержку.

«В ближайшее время стартует конкурс социальных проектов первичных отделений «Единой России». Эти проекты будут направлены на решение проблем локальных территорий и сообществ. Лучшие из них смогут претендовать на грантовую поддержку с нашей стороны», — заявил Турчак на пленарном заседании форума первичных отделений «Единой России» в Северо-Кавказском федеральном округе.

Проекты должны отвечать трем требованиям: должен быть направлен на решение проблем локального уровня, одобрен людьми, проживающими на территории, в ходе общественного обсуждения, сбора подписей, голосования, должен формировать устойчивые группы наших сторонников, то есть электоральный эффект.

По мнению Андрея Турчака, уже сейчас необходимо изучать опыт регионов, успешно реализующих партийные проекты.

«Не менее важно сохранить и развить тот позитивный задел, который вы достигли благодаря реализации существующих партийных проектов», — подчеркнул он.

Фотография: http://penza.er.ru/news/2018/6/21/turchak-zayavil-o-zapuske-konkursa-socialnyh-proektov-pervichnyh-otdelenij-edinoj-rossii/

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