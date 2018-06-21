«Не лосями едиными жив Заречный. Сегодня утром на мосту в зоне отдыха «Лесная» прохожих встречали белочки», — отмечено в комментарии к видео.
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В Заречном на мосту белка полакомилась семечками. Видео
В группе портала «Город Z» в Facebook размещено видео, на котором запечатлено, как белка лакомится семечками из рук горожанки.
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