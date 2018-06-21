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В Заречном на мосту белка полакомилась семечками. Видео

21 июня в 17:20 204 просмотра
«Город Z» в Facebook размещено видео, на котором запечатлено, как белка лакомится семечками из рук горожанки.

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В группе портала «Город Z» в Facebook размещено видео, на котором запечатлено, как белка лакомится семечками из рук горожанки.

«Не лосями едиными жив Заречный. Сегодня утром на мосту в зоне отдыха «Лесная» прохожих встречали белочки», — отмечено в комментарии к видео.

Фотография: скриншот https://www.facebook.com/gorodz.info/videos/1786891054738853/?hc_ref=ARQ5qN16ba5E85wShNeBeYA1VTE1MPI0Hg_z9wZBdfkOkmdNaF2oZDulQLTzY-PZmqk&fref=nf

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