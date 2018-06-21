В Пензе молодые художники выставили для публичной защиты дипломные работы (видео)

Молодые авторы к защите должны были подготовить сюжетную картину. Она считается высшей точкой владения художественным мастерством. Однако все работы, которые были подготовлены, окончательными вариантами картин назвать нельзя. Это эскизы, которые требуют доработки, сообщает телеканал «Экспресс».

«Здесь мы может видеть мысли молодых авторов, начинающих художников о жизни, о вечности. Вы знаете, берут и философские какие-то темы, рассуждения о любви, дружбе, ненависти, семейные ценности», — рассказала директор Пензенского художественного училища им. Савицкого Галина Васина.

Выбор студентами современной тематики приветствуется больше, чем решение взять историческую тему. Так как любое поколение о грядущем времени судит, в том числе и по картинам художников. Тем не менее, любая идея молодого автора может быть взята за основу работы. По мнению профессора Московского государственного художественного института им. Сурикова, заслуженного художника России Германа Мазурина, который возглавил экзаменационную комиссию, сегодняшние студенты любят свободу творчества.

«Я должен почувствовать характер, увидеть его и советовать. Требовать я не имею права. Но я, конечно, требую. Но нигде не записано, что он обязан выполнять», — отметил он.

Екатерина Полякова за основу своей работы взяла балет Стравинского «Петрушка», который стал гвоздем Русских сезонов в Париже в 1911 году. Чтобы передать весь сюжетный замысел, она нарисовала триптих. Каждая часть ее работы — это отдельная сцена. На первой Петрушка — всего лишь балаганная кукла, которая двигается, благодаря манипуляциям фокусника. На второй влюбленного в балерину, смешного и нелепого Петрушку убивает красивый, но глупый Арап. На третьей части эскиза главный герой спектаклей марионеток воскресает, отказываясь от манипуляций фокусника. Молодая художница своей работой хотела донести до зрителя мысль о том, что именно такие как Петрушка умеют менять нашу жизнь, демонстрируя силу своего духа.

«Не смотря на все то, что происходит с человеком в нашем обществе, все равно будут находиться люди, которые будут в состоянии взять все в свои руки и изменить свою судьбу сами, независимо от внешних обстоятельств. И, опираясь на их опыт, мы можем учиться и это может помочь нам развиться дальше, выше», — подчеркнула выпускница.

Увидеть творения молодых авторов может любой желающий. Вход на защиту дипломов — свободный (0+). Кроме студентов специальности «Живопись», свои работы в течение трех дней будут представлять дизайнеры, скульпторы и выпускники специальности «Театральная живопись».