Пензенские кинологи отмечают профессиональный праздник (видео)

В России 21 июня свой профессиональный праздник отмечают кинологи и сотрудники кинологических служб силовых ведомств. Дата выбрана не случайно — в этот день 109 лет назад в Санкт-Петербурге открылся первый русский питомник для дрессировки полицейских собак.

С активной разминки начинается каждый новый рабочий день. Завидев хозяина, Мина радуется, как щенок. К Валентину она попала в два месяца. С первого же дня у кинолога с четвероногой коллегой сложились теплые отношения.

«Нужно выбрать правильный подход к собаке. Потому что одна собака любит игру, другая за лакомство больше работает. Тут сначала надо определиться, каким методом воспользоваться», — рассказал начальник кинологической группы войсковой части Росгвардии Заречного Валентин.

Четыре года упорной работы. Сейчас Мина — одна из лучших в отряде. В ее послужном списке числится большое количество раскрытых преступлений. Собаки в розыскной работе — важные помощники. Их нос чувствует запахи в десять тысяч раз сильнее человеческого, поэтому животных пока не в состоянии заменить даже самые современные электронные средства.

«Приходилось применять собаку в гаражном кооперативе. Купила женщина гараж и обнаружила большой ящик. Приехав на место, обнаружили, что это ящик с боеприпасами автомата Калашникова», — сообщил начальник кинологической группы.

Профессиональный праздник кинологи вместе со своими помощниками отмечают на дежурстве. В войсковой части Заречного служат более 20 четвероногих бойцов. Они помогают при досмотре багажа, автотранспорта и несут службу на контрольно-пропускных пунктах.

На базе войсковой части Росгвардии для питомцев созданы все необходимые условия для содержания служебных собак. Специалисты-кинологи постоянно совершенствуют свои навыки, участвуют в различных соревнованиях и конкурсах, где занимают призовые места, сообщает телеканал «Экспресс».