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Пензенские охотники будут получать лицензию по жеребьевке (видео)

21 июня в 20:48 170 просмотров

Законодательное собрание Пензенской области изменило процедуру выдачи охотничьих лицензий на копытную дичь. Вместо живой очереди за разрешением будет использоваться лотерея в виде публичной жеребьевки. Подобный опыт успешно реализуется в других регионах.

«Так как лимиты у нас ограничены, а желающих очень много, чтобы избежать коррупционной составляющей, мы будем создавать комиссию при министерстве, которая с участием всех заинтересованных лиц станет выдавать разрешение на копытных животных», — сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Применяемый ранее опыт выдачи разрешений вызывал недовольство и большое количество жалоб охотников. Законопроект должен снять напряженность и позволить гражданам больше не осаждать кабинеты ответственных за выдачу лицензий, сообщает телеканал «Экспресс».


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