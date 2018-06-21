Пензенские охотники будут получать лицензию по жеребьевке (видео)

«Так как лимиты у нас ограничены, а желающих очень много, чтобы избежать коррупционной составляющей, мы будем создавать комиссию при министерстве, которая с участием всех заинтересованных лиц станет выдавать разрешение на копытных животных», — сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.
Применяемый ранее опыт выдачи разрешений вызывал недовольство и большое количество жалоб охотников. Законопроект должен снять напряженность и позволить гражданам больше не осаждать кабинеты ответственных за выдачу лицензий, сообщает телеканал «Экспресс».