В Пензе определяют чемпионов России по прыжкам в воду (видео)

В Пензе проходит чемпионат России по прыжкам в воду (0+). Накануне определились победители в двух дисциплинах: индивидуальных прыжках с вышки у женщин и прыжках с трехметрового трамплина у мужчин. В последней между лидерами мужской национальной сборной — Евгением Кузнецовым и Ильей Захаровым, которые, напомним, в синхронных прыжках выступают вместе, разыгралась нешуточная борьба. В итоге их разделили менее четырех баллов. По итогам чемпионата страны, лучшие спортсмены отправятся в начале августа на чемпионат Европы в Англию.

Борьба набирает обороты в прямом смысле слова. То, что прыжки спортсменов прибавили в сложности, — выполнение требований судейской системы. Планка мировых стандартов высока, а тем, кто сможет победить в чемпионате России, предстоит отстаивать честь страны именно на международной арене — на чемпионате Европы в Англии. Он пройдет в начале августа. Первые его участники определены. Чемпионкой России среди женщин по прыжкам в воду с вышки стала Юлия Тимошинина, выступающая за Москву. Решающим для нее стал третий прыжок — технически самый сложный в ее программе.

«Я сейчас как раз набираю форму потихонечку, в принципе, результат для меня неплохой. Это практически рекорд, были результаты повыше, но ненамного. Я буду отрабатывать эту программу дальше, усложнять, улучшать все, что можно», — рассказала она.

Между лидерами сборной России, олимпийским призером Евгением Кузнецовым и олимпийским чемпионом Ильей Захаровым, на трамплине в три метра разыгралась нешуточная схватка. В синхронных прыжках спортсмены выступают вместе. Комплект медалей в этом виде на чемпионате России разыграют пятницу, 22 июня. А вот в индивидуальных прыжках напарников разделили менее четырех баллов. Евгений Кузнецов стал первым, Илья Захаров — вторым. По сложности их программы были практически идентичны. Так, например, оба выполнили сложнейший прыжок из передней стойки с четырьмя с половиной оборотами вперед.

«Мы с партнером очень прилично зарубились. Была небольшая помарка у меня в четвертом прыжке, которая как раз и сыграла роль по поводу первого места. На самом деле, очень классный запрыг, очень мощный эмоционально, поэтому я очень доволен. Конечно, это не максимум, далеко еще не максимум, нужно работать. В запасе — прыжки с более серьезным коэффициентом, которые я планирую выставлять на чемпионат Европы», — поделился чемпион Олимпийских игр по прыжкам в воду (Лондон, 2012 г.) Илья Захаров.

Насколько обновится состав сборной, тренеры пока судить не берутся. На чемпионате выступают сильнейшие действующие спортсмены. Кроме Ильи Захарова и Евгения Кузнецова, это также Виктор Минибаев и Александр Бондарь, Надежда Бажина, Мария Полякова, Кристина Ильиных. Специалисты не исключают и появление новых имен — это своего рода задел на будущее, спортсмены, которые претендуют как максимум на попадание в олимпийскую сборную. Ближайшая Олимпиада пройдет уже в 2020 году в Токио.

«Сезон — предолимпийский, в следующем году уже начнутся квалификационные старты к Олимпиаде, поэтому сейчас идет уже докат той программы, которая будет представлена на Олимпийских играх, то есть это в общем-то последние штрихи», — отметил старший тренер сборной России по юниорскому составу Андрей Бекетов.

Чемпионат России по прыжкам в воду в Пензе продлится до 23 июня. Кроме синхронных прыжков с трехметрового трамплина у мужчин, комплекты медалей разыграют в прыжках с вышки. Женщины посоревнуются на трехметровом трамплине. Кроме того, победителя определят в командном зачете. Для зрителей вход на соревнования — свободный, сообщает телеканал «Экспресс».