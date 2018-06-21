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На ремонт спортзалов в сельских школах выделили более 20 млн руб (видео)

21 июня в 20:50 150 просмотров

Заниматься физкультурой в обновленных спортивных залах смогут ученики семи школ региона. Пензенская область вновь стала участницей федеральной программы реконструкции площадок в сельской местности. На ремонт выделено больше 20 миллионов рублей. Одними из первых реконструкцию спортзала начали в школе села Ермоловка.

В спортивный зал школы села Ермоловка в холодное время года школьники заходили хорошенько одевшись. Теперь мерзнуть на уроках физкультуры больше не придется. После утверждения проектно-сметной документации там приступили к ремонту. Начали с малого — демонтировали старую электропроводку и оконные рамы.

«Что мы ожидаем по выполнению, по итогам выполнения данной программы — это то, что спортзал будет соответствовать современным требованиям. А самое главное, что ребята будут заниматься в комфортных условиях, которые будут созданы по окончанию работ», — отметила и. о. начальника отдела образования Пензенского района Румия Дмитриева.

Чтобы привести температурный режим в норму, в школе готовятся к ремонту отопительной системы. Для этого строители полностью разберут старые полы, заменят трубы и батареи. Сделать уроки физкультуры комфортнее поможет и полное обновление раздевалок. До этого ребятам приходилось ютиться в небольших комнатах. После ремонта в них установят новые душевые кабины и санузлы, проведут косметический ремонт.

«Если сегодня в качестве спортивного направления у нас работают только футбольная секция и спортивные игры, то, думаю, что другие направления — это аэробика, баскетбол, волейбол обязательно, потому что хочу, чтобы пришли в спортзал и девчонки. То есть, чтобы были все виды направлений спортивной занятости», — сказала директор средней школы с. Ермоловка Татьяна Арискина.

Всего в регионе в 2018 году собираются отремонтировать не менее 14 спортивных залов в сельских школах. Все работы подрядчики обещают завершить до начала учебного года, сообщает телеканал «Экспресс».


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