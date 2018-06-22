В День памяти и скорби Иван Белозерцев обратился к пензенцам

«Вот уже более 70 лет трагические события тех давних дней острой болью отзываются в наших сердцах. В неимоверно тяжелых условиях самой страшной на Земле войны ценой гигантского напряжения сил, жестоких страданий и невиданных потерь советскому народу удалось отстоять свободу и независимость любимой Родины.

Славные ветераны, не жалея жизни, доблестно сражались на полях грандиозных битв и сражений — под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, Воронежем, Курском и Орлом, в Белоруссии и на Украине, штурмовали Варшаву, Будапешт и Вену.

Их жены и дети самоотверженно трудились в тылу, отдавая все, что имели, для фронта, для своих отцов, сыновей и братьев, рвавшихся к ненавистному логову врага — Берлину.

Все мы — Дети Великой Победы — в этот торжественный и печальный день низко склоняем головы перед светлой памятью павших героев, всех тех, кто ковал победоносное оружие, принесшее долгожданный мир народам Европы», — говорится в обращении.