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В День памяти и скорби Иван Белозерцев обратился к пензенцам

22 июня в 09:07 372 просмотра

22 июня — День всенародной памяти и скорби. Губернатор Иван Белозерцев направил обращение к жителям Пензенской области.

«Вот уже более 70 лет трагические события тех давних дней острой болью отзываются в наших сердцах. В неимоверно тяжелых условиях самой страшной на Земле войны ценой гигантского напряжения сил, жестоких страданий и невиданных потерь советскому народу удалось отстоять свободу и независимость любимой Родины.

Славные ветераны, не жалея жизни, доблестно сражались на полях грандиозных битв и сражений — под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, Воронежем, Курском и Орлом, в Белоруссии и на Украине, штурмовали Варшаву, Будапешт и Вену.
Их жены и дети самоотверженно трудились в тылу, отдавая все, что имели, для фронта, для своих отцов, сыновей и братьев, рвавшихся к ненавистному логову врага — Берлину.

Все мы — Дети Великой Победы — в этот торжественный и печальный день низко склоняем головы перед светлой памятью павших героев, всех тех, кто ковал победоносное оружие, принесшее долгожданный мир народам Европы», — говорится в обращении.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/91508/

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