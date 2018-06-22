Пензенских дошколят обучают безопасности дорожного движения (видео)

Знанием правил поведения для водителей и пешеходов вскоре смогут похвастаться воспитанники детского сада № 31 Пензы. У них появилась специальная площадка безопасности дорожного движения.

На территории есть перекрестки с пешеходными переходами и дорожными знаками. Проект осуществлен при поддержке Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области. Его представители вместе с сотрудниками регионального управления ГИБДД приняли участие в презентации площадки, сообщает телеканал «Экспресс».

«Детская транспортная площадка станет одним из наиболее эффективных способов обучения детей навыкам безопасного поведения на проезжей части, проведение занятий на которой будет способствовать приобретению детьми собственного опыта участия в дорожном движении. Подобные мероприятия будут проводиться в дальнейшем не только в Пензе, но и районах», — сказал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

В рамках проекта «Безопасная дорога детства» уже созданы площадки на территории детского сада № 151, школ № 28, 52, 64 и 74, а также на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Сура» в Бессоновском районе.