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Пензячка отсудила у бизнесмена 177 тыс руб за некачественный гарнитур

22 июня в 09:53 516 просмотров

Пензячке удалось отсудить у бизнесмена компенсацию за некачественный кухонный гарнитур.

Как сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда, пензячка заказала кухонный гарнитур. Когда его доставили и начали собирать, обнаружились многочисленные дефекты. Из-за этого женщина несколько раз пыталась расторгнуть договор с компанией и вернуть деньги, но ей отказывали. Тогда она обратилась в суд.

В результате с руководителя компании взыскали сумму, уплаченную по договору, — 115 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — 3000 рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя на добровольной основе — 59 тысяч рублей.

Бизнесмен подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Приговор оставили без изменения.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-791172/

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