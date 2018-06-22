Пензячка отсудила у бизнесмена 177 тыс руб за некачественный гарнитур

Как сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда, пензячка заказала кухонный гарнитур. Когда его доставили и начали собирать, обнаружились многочисленные дефекты. Из-за этого женщина несколько раз пыталась расторгнуть договор с компанией и вернуть деньги, но ей отказывали. Тогда она обратилась в суд.

В результате с руководителя компании взыскали сумму, уплаченную по договору, — 115 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — 3000 рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя на добровольной основе — 59 тысяч рублей.

Бизнесмен подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Приговор оставили без изменения.