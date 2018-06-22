Минобороны переоденет офицеров в историческую форму

Российские офицеры получат парадную форму с кителями времен Парады Победы 1945 года. Новое обмундирование поступит в войска летом, сообщают «Известия».

Ведомство подготовило изменения в Указ президента РФ от 11 марта 2010 года «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия». Согласно документу, офицеры получат кители, которые можно было увидеть на участниках московского Парада Победы 1945 года.

Главной особенностью нового парадного обмундирования станет однобортный китель цвета морской волны с жестким стоячим воротником, украшенным золотистой лавровой ветвью. Ворот дополнят историческими петличными эмблемами. Это знаки в форме прямоугольника с выступающими основаниями, они напоминают знаки русской гвардии образца XIX столетия. Такие же элементы украсят обшлага рукавов.