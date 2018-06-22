В день памяти о погибших в Великой Отечественной войне глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обратился к пензенцам.

«Ровно 77 лет назад началась война, которая стала тяжелейшим испытанием для каждой семьи, унесла миллионы жизней, нанесла огромный ущерб нашей стране.

Мы гордимся тем, какой вклад в разгром фашизма внесли наши земляки — на фронт ушло более 300 тысяч пензенцев, большая часть из которых не вернулась домой. Мы благодарны всем свидетелям героических событий, тем, кто пережил страшный день начала войны, прошел ее трудными дорогами до Дня Победы во имя свободы и независимости Родины.

Нам доверена память о великом подвиге и хранить ее — такой же священный долг, как и защищать свою Отчизну.

Дорогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, бывшие узники фашистских лагерей, вдовы фронтовиков и дети войны! Для нас вы служите примером истинного патриотизма, доблести, мужества и самопожертвования», — говорится в обращении.