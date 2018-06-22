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Пензячка набросилась с ножом на маленького сына - СКР

22 июня в 10:56 256 просмотров

В Пензенской области женщину подозревают в покушении на убийство своего сына.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, утром 19 июня женщина была дома с дочерью и маленьким сыном. Внезапно она схватила на кухне нож и несколько раз ударила им в спину мальчика. Ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу.

В результате женщине предъявили обвинение в покушении на убийство сына и поместили в психиатрическую больницу.

«На момент совершения преступления она состояла на учете у врача-психиатра», — пояснили в ведомстве.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.


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