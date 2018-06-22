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В Сосновоборском районе придумывали нарушения для улучшения показателей

22 июня в 11:40 188 просмотров

В Пензенской области прокуратура Сосновоборского района проверила деятельность районной административной комиссии.

В результате проверки установлено, что в органах местного самоуправления составили 24 протокола об административных правонарушениях за 2017 год. Однако в управление ЖКХ и ГЗН по Пензенской области направили информацию о 102 протоколах. Сделано это было для улучшения показателей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После анализа документов выяснилось, что людям не разъяснялись их права и обязанности, но это не стало препятствием для назначения им наказания. Чиновники не контролировали взыскание штрафов. Кроме того, некоторые граждане не совершали нарушения, за которые на них составляли протоколы, то есть они были фиктивными.

В настоящее время решается вопрос об уголовном преследовании по нескольким статьям. В адрес главы администрации Сосновоборского района внесено представление.

«Рассмотрение актов прокурорского реагирования и восстановление нарушенных прав граждан находится на контроле прокуратуры района», — добавили в пресс-службе.


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