Для пензенских молодоженов проведут особую церемонию бракосочетания

В Пензенской области в День семьи, любви и верности в ЗАГСах состоятся праздничные мероприятия.

В этот день территориальные отделы ЗАГСов поздравят супружеские пары, которые прожили в любви и согласии много лет. Для новобрачных, решивших создать семейный союз 6 и 7 июля подготовили особые сценарии церемонии бракосочетания, сообщили в департаменте СМИ.

Кроме того, в торжественной обстановке пройдут обряды имянаречения и чествования многодетных семей.

Также 6 июля в 12.00 в органном зале областной филармонии состоится мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

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