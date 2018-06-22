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«Дамате» открыла академию для детей сотрудников

22 июня в 12:24 250 просмотров
«Дамате» обучает не только своих сотрудников, но и их детей. Для них открыли специальную академию.

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Группа компаний «Дамате» обучает не только своих сотрудников, но и их детей. Для них открыли специальную академию.

Она заработала на базе корпоративного университета компании в рамках проекта «Новое поколение» по работе с вузами и молодежью. Пройти обучение в «Академии Дамате» могут дети от трех до 17 лет. Преподавать там будут ведущие специалисты компании, приглашенные эксперты, представители компаний-партнеров.

Первое, чему смогут научиться ребята, — основам программирования. О них будут рассказывать эксперты из известной московской школы программирования, интенсивный курс рассчитан на детей от 8 до 12 лет и занимает две недели. В конце обучения ребята даже смогут самостоятельно создать игру с фирменными персонажами «Дамате».

«Сельское хозяйство сегодня — одна из наиболее бурно развивающихся технологичных отраслей. Потребность в квалифицированных специалистах высокого уровня растет с каждым годом вкладывая в обучение детей и молодежи, мы фактически создаем для себя потенциальный кадровый резерв. В будущем мы надеемся увидеть лучших учеников «Академии» среди наших сотрудников», — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова.

В планах «Академии» — запустить курсы по обучению видеосъемке, мультипликации, науке и творчеству.

Возрастные ограничения — 0+.

Фотография: Фото предоставлено ГК "Дамате"

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