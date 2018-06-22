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Следователи разберутся в истории с потерявшей ребенка пензячкой

22 июня в 12:43 626 просмотров
, в трагедии есть вина врача.

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В Пензе выясняют обстоятельства гибели ребенка в утробе матери. По словам горожанки, в трагедии есть вина врача.

По словам женщины, которая потеряла ребенка, ночью ее «скорая» привезла в перинатальный центр. Врач якобы посоветовала ей сделать обезболивающий укол и отправила домой.

«Укол мне совершенно не помог, и в восемь утра родители и муж отвезли меня в тот же центр. Была другая смена врачей, которая немедленно сделала все нужные действия: УЗИ, анализы, но было уже поздно, за это время мой малыш погиб», — написала горожанка в группе «Черный список Пенза».

В СУ СКР сообщили, что трагедия произошла 20 июня и в тот же день заявление подал муж женщины.

«Проводим по данному факту доследственную проверку, в рамках которой будет дана оценка качества оказания медицинской помощи», — пояснила старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.


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